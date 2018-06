Russia 2018, biglietti falsi e case inesistenti: la truffa ai tifosi corre sul web

di Giuseppe d'Amato

MOSCA Nessuno in Russia è ancora arrivato a pensare di vendere agli stranieri San Basilio o il mausoleo di Lenin - come a Roma è già successo con la fontana di Trevi -, ma a piazzare biglietti inesistenti o ad affittare favolosi appartamenti immaginari, questo certamente sì. Stando alle prime ricostruzioni della polizia federale, solo i tifosi cinesi ci avrebbero rimesso più di un milione di dollari in una mega-truffa, iniziata in primavera. L'ex direttore di una squadra di calcio della serie A russa,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

