Russia 2018, Cuper: «Salah non era al 100%, meglio non rischiare»

di Redazione Sport

Come mai Salah, alla vigilia dato in campo dal suo ct Hector Cuper, contro l'Uruguay è rimasto per tutta la panchina? A fine partita lo ha spiegato lo stesso Cuper, quasi a voler smentire se stesso. «In allenamento l'avevo visto bene - ha detto Cuper -, poi però lo abbiamo sottoposto a una visita molto approfondita e ci siamo resi conto che se lo avessimo fatto giocare avrebbe corso dei rischi. Pensate solo se avesse subito un fallo come quello della finale di Champions. Meglio non rischiarlo adesso, e farlo giocare contro Arabia Saudita e Russia». Quindi martedì prossimo a San Pietroburgo contro i padroni di casa 'Momò, apparso affranto al momento del gol della Celeste, ci sarà? «È molto probabile che ci sia - risponde Cuper -. Invece oggi ci siamo resi conto che ci sarebbero stati troppi margini di pericolo».

