Russia 2018, Evra: «Se Cristiano Ronaldo vi invita a cena rifiutate»

di Redazione Sport

«Cristiano Ronaldo? Se vi invita a cena, declinate». Patrice Evra, ex compagno al Manchester United del fenomeno portoghese, in un'intervista tv dà un consiglio gratuito a chi lo dovesse frequentare, memore delle passate esperienze. «Una volta sono andato da lui dopo un allenamento- racconta Evra a Itv Sport - e a tavola c'erano solo insalata, pollo e acqua. Finito di mangiare, si è alzato e ha cominciato a giocare col pallone, proponendomi di fare qualche passaggio, poi mi ha chiesto di andare a nuotare in piscina. Non capivo se avevo avuto un invito a pranzo o ad un allenamento per la partita del giorno dopo... Cristiano è una macchina, non la smette mai di allenarsi» Grande è anche la fame di vittoria di Cr7, sempre secondo gli aneddoti raccontati dall'ex juventino. «Una volta ha giocato a ping pong con Rio Ferdinand, che lo battè. Non la prese bene e mandò suo cugino a comperare un tavolo, prese ad allenarsi a casa e dopo due settimane battè Rio davanti a tutti. Cristiano è fatto così, non mi sorprende che voglia vincere altri Palloni d'oro, e puntare al Mondiale», ha concluso l'ex juventino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA