Russia 2018, fase a gironi in cifre: 122 gol e 2700 test antidoping

di Redazione Sport

In Russia, è già tempo di cifre. Numeri imponenti hanno accompagnato a prima fase, quella a gironi, del Mondiale di calcio. La Fifa sottolinea che in 15 giorni di torneo e 48 partite, durante le quali sono stati segnati 122 gol (2.5 di media a gara), oltre 2.2 milioni di spettatori hanno assistito ai match, con una percentuale di riempimento degli stadi del 98%, e la copertura mediatica è stata assicurata da oltre 16mila addetti, tra giornalisti e fotocineoperatori. Imponenti anche i dati relativi agli spostamenti in questo periodo, con 1.8 milioni di passeggeri solo sugli aerei, ma molti hanno usato anche il treno. Quanto alla sicurezza e alla organizzazione, solo i volontari coinvolti sono stati 17mila, mentre per quanto riguarda la lotta al doping sono stati effettuati più di 2.700 test (almeno uno per ciascun giocatore). In merito alla questione degli spettatori negli stadi, la Fifa ha ammesso che il 98% di riempimento è riferito ai biglietti venduti e non all'effettiva occupazione del posto durante la partita. Spesso, in effetti, le riprese tv hanno mostrato ampi spazi vuoti, specie nelle tribune vip. Secondo la Fifa, i detentori di tali biglietti in molte occasioni seguono solo una parte della partita o preferiscono stare all'interno dello stadio, nell'area hospitality. Inoltre, è difficile per motivi di sicurezza e di tempo mettere a disposizione i posti che sono rimasti liberi, specie nell'area vip dove l'accesso è sottoposto a particolari restrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA