Russia 2018, lo stipendio mondiale di Mbappè sarà devoluto in beneficienza

L'attaccante della nazionale francese Kylian Mbappé devolverà in beneficienza lo stipendio ricevuto durante i Mondiali. Lo riportano i media russi. L'attaccante del PSG ha dichiarato che non ha bisogno di denaro per giocare con la nazionale. Per ogni partita giocata ai Mondiali, i giocatori della nazionale francese ricevono un onorario di ventimila euro più bonus in caso di buoni risultati.

