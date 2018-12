Russia 2018, oltre mezzo pianeta davanti alla tv per il mondiale

Mezzo mondo davanti alla tv per gli ultimi Mondiali. Anzi, ancora di più. Sono da record i dati pubblicati oggi dalla Fifa e relativi agli ascolti della rassegna iridata in Russia. In totale 3.572 miliardi di persone, oltre la metà della popolazione mondiale di almeno 4 anni, ha visto i Mondiali in televisione a casa, fuori casa o su piattaforme digitali. Picchi altissimi per la finale Francia-Croazia, che è stata vista in diretta da 1,12 miliardi di spettatori in tutto il mondo. Dal report redatto per la Federazione internazionale dalla Publicis Media Sport & Entertainment (PMSE) emerge inoltre che in media gli spettatori sono rimasti davanti agli schermi più a lungo rispetto alla precedente edizione: 3,4 miliardi di persone hanno visto almeno tre minuti dei Mondiali in Russia, con un aumento del 10,9% rispetto al Brasile, mentre 2,49 miliardi li hanno visti per almeno mezz'ora (nel 2014 erano stati 1,95 miliardi)

