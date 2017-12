Russia 2018, ecco i gironi dei mondiali: Svezia nel gruppo della Germania, del Messico e della Corea del Sud

di Redazione Sport

Il Mondiale dei rimpianti azzurri, con l'Italia assente per la prima volta dopo 60 anni, prenderà il via il prossimo 14 giugno a Mosca con Russia-Arabia. A dargli forma ha provveduto oggi il sorteggio della Fifa andato in scena oggi al Cremlino che ha stabilito gli otto gruppi con le 32 squadre qualificatesi per la fase finale. Si tratta di gironi sostanzialmente equilibrati, suddivisi sulla base del ranking Fifa di ottobre, con l'eccezione forse del Gruppo D dove l'urna ha messo insieme l'Argentina di Messi e la Croazia di Modric insieme a Islanda, ormai non più una sorpresa, e alle 'Superaquilè della Nigeria. Più abbordabile il gruppo del Brasile, inserito nel girone E comprendente anche Svizzera, Costarica e Serbia. I padroni di casa della Russia, oltre all'Arabia Saudita, troveranno l'Egitto di Salah e l'Uruguay di Edison Cavani, mentre la Spagna, 'mina vagantè della seconda fascia, giocherà il 'derby' iberico contro il Portogallo: come dire, Carvajal, Sergio Ramos, Isco e Asensio contro il loro compagno di squadra nel Real, Cristiano Ronaldo. Sorridono Francia, Germania e Belgio: i Bleus sono stati sorteggiati con Australia, Perù e Danimarca; la «mannschaft», con la Svezia «castigatrice» dell'Italia, Costarica e Serbia, mentre i Diavoli Rossi di Hazard e Lukaku sulla carta dovranno giocarsi la leadership con Inghilterra (Panama e Tunisia le altre due squadre inserite nel girone). Il Gruppo H è forse il più eterogeneo e anche il meno scontato: Polonia, Senegal, Colombia e Giappone, possono tutte e quattro giocarsi la promozione agli ottavi.



Ecco gli 8 gironi:



GRUPPO A

Russia

Uruguay

Egitto

Arabia Saudita



GRUPPO B

Portogallo

Spagna

Iran

Marocco



GRUPPO C

Francia

Perù

Danimarca

Australia



GRUPPO D

Argentina

Croazia

Islanda

Nigeria



GRUPPO E

Brasile

Svizzera

Costarica

Serbia



GRUPPO F

Germania

Messico

Svezia

Corea del Sud



GRUPPO G

Belgio

Inghilterra

Tunisia

Panama



GRUPPO H

Polonia

Colombia

Senegal

Giappone

© RIPRODUZIONE RISERVATA