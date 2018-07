Il profilo Facebook della Fifa inondato di «gloria all'Ucraina»

I sostenitori dell'Ucraina hanno letteralmente 'inondatò la pagina Facebook della Fifa con migliaia di commenti con lo slogan «Gloria all'Ucraina». Si tratta del motto nazionalista usato dall'assistente allenatore croato Ognjen Vukojevic e dal difensore Domagoj Vida in un video girato dopo la vittoria della Croazia sulla Russia nella sfida dei quarti di finale dei Mondiali. Sia Vukojevic sia Vida hanno giocato nella Dinamo Kiev. Vukojevic è stato multato dalla Fifa per circa 15.000 dollari e poi cacciato dallo staff tecnico della nazionale croata.



Il motto «Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!» era uno dei più urlati durante la rivolta di Maidan del 2013-2014. Era però già usato dall'Armata Insurrezionale Ucraina guidata dal controverso Stepan Bandera, che durante la Seconda guerra mondiale inizialmente appoggiò le truppe naziste e poi lottò sia contro queste sia contro quelle sovietiche. È anche accusata di aver fatto strage di ebrei e polacchi. L'Ucraina è ai ferri corti con la Russia dopo l'annessione della Crimea da parte di Mosca e l'inizio del conflitto nel Donbass, nel quale il Cremlino è accusato di sostenere militarmente i separatisti filorussi. Da parte sua la Federcalcio ucraina ha dichiarato che «Gloria all'Ucraina» è un saluto molto usato in Ucraina e non deve essere interpretato come un atto di aggressione o una provocazione«. Lo stesso ente si è detto disposto a pagare la multa di circa 13mila euro e le spese legali di Vukojevic, costretto dalla federcalcio croata (è nello staff del ct Dalic) a rientrare a casa in anticipo. Ad annunciarlo è stato il presidente della federcalcio ucraina Andriy Pavelko, che si è presentato davanti alle telecamere di alcune emittenti locali con una sciarpa della Croazia al collo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA