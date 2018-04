La Lazio di Simone Inzaghi vola in Austria alla ricerca di un risultato che permetta ai capitolini di accedere alle semifinali di Europa League, obiettivo eccezionale in relazione alle aspettative di inizio stagione. I biancocelesti passano in caso di vittoria, di pareggio o di qualsiasi risultato negativo che li veda soccombere con un gol di scarto, o con due ma segnando almeno tre reti. Il 4-2 per gli austriaci porterebbe le due compagini ai supplementari ed eventualmente ai rigori.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:



SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo; Dabbur, Hwang



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

