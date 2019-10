Salisburgo-Napoli 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Manolas out, c'è Luperto

Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4 punti, ma il pareggio sul campo del Genk ha lasciato l'amaro in bocca a Mertens e compagni; avversario di oggi è il Salisburgo, che all'esordio ha distrutto i belgi col punteggio di 6-2 per poi andare a perdere ad Anfield Road contro i detentori della coppa, il Liverpool, col punteggio di 4-3.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SALISBURGO: (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Daka; Hwang, Haaland. All. Marsch.

NAPOLI: (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

