Il programma domenicale della 37esima e ultima giornata di Serie A si apre con la sfida del Bentegodi tra Chievo e Sampdoria. Nessuna delle due compagini ha più nulla da chiedere al campionato che si avvia alla conclusione: i veneti, reduci da ultimo dalla sconfitta di San Siro sul campo dell'Inter, sono ultimi in graduatoria e da tempo condannati alla Serie B, mentre i blucerchiati, superati dall'Empoli nella partita di Marassi, chiuderanno la stagione con un deludente nono posto.



Nei 13 precedenti giocati al Bentegodi tra Chievo e Sampdoria si contano 4 vittorie del Chievo, 3 della Sampdoria e ben 6 pareggi; è la vittoria dei blucerchiati il risultato più risalente nel tempo: i 3 punti in tasca agli ospiti mancano infatti dal 15 dicembre 2013, 0-1 grazie al gol di Eder. Da notare che i mussi volanti, in questo campionato, in casa sono stati capaci di avere la meglio solo sul Frosinone, 1-0 alla 19esima giornata grazie al gol di Giaccherini.

