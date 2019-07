Sampdoria, Ferrero: «Ho venduto Andersen al Lione. Il club vale 160 milioni»

«Ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 milioni più 6 di bonus». Lo ha annunciato Massimo Ferrero a Sportitalia questa sera. «Cessione società? Oggi posso dire che non ero a Londra ma a Milano con il mio ds Osti. Sento tante cifre ma c'è differenza tra 80 e 100 milioni. Ho avuto una prima offerta di 45 milioni bassissima che ho rifiutato perché io lavoro 24 ore al giorno per la Sampdoria da cinque anni e la lascerei solo in mani che proseguano il mio lavoro perché è come un figlio». Ferrero poi ha confermato di aver preso in gestione con il Genoa il Luigi Ferraris. «Abbiamo preso il diritto di superficie per lo stadio per 99 anni -ha detto- grazie ad un finanziamento del Credito Sportivo a meno del 3 per cento di tasso d'interesse. Credo che la Sampdoria valga 160 milioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA