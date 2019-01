Sampdoria-Udinese 0-0 La Diretta Quagliarella cerca il gol del record

La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria sfumata all'ultimo secondo sul campo della Fiorentina e vogliono i 3 punti per tornare vicini al 6o posto in graduatoria; i friulani, dal canto loro, devono riscattarsi dopo la sconfitta casalinga col Parma e lasciare Genova con un risultato positivo per tenersi lontani dalla zona calda della classifica.



SEGUI LA DIRETTA



La Sampdoria gioca la 10a partita di campionato a Marassi, a fronte delle 11 trasferte già disputate: di fronte ai propri tifosi i ragazzi di mister Giampaolo hanno raccolto 17 dei 30 punti che attualmente hanno in classifica. L'Udinese - che non vince a Marassi dal dicembre 2012, quando s'impose grazie ai gol di Danilo e di Di Natale - nelle 9 precedenti trasferte ha vinto solo una volta sul campo del Chievo in occasione della 5a giornata di campionato.

