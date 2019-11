Sampdoria-Udinese 0-1 La Diretta vantaggio di Nestorovski

Sampdoria e Udinese si sfidano nella partita delle ore 18 valida per la 13a giornata di Serie A. I blucerchiati giocano di nuovo a Marassi dopo la positiva prestazione di 15 giorni fa contro la fortissima Atalanta di questi tempi, 0-0 il finale, e cercano i 3 punti contro una compagine, l'Udinese, che al momento conta in graduatoria 5 lunghezze in più dei liguri, e che viene a sua volta da uno 0-0 casalingo contro la SPAL, grazie al rigore parato all'ultimo secondo dal proprio portiere Musso.



LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA: (4-4-2) - Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

UDINESE: (3-5-2) - Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski.



Sono quasi 7 anni che l'Udinese non espugna Marassi con i blucerchiati a far da padroni di casa, poche settimane da quando è successo con i cugini del Genoa: 1-3 il finale del match della scorsa 11a giornata di campionato. Sui 38 precedenti, 21 vittorie a 5 per la Sampdoria e 12 pareggi, l'ultimo dei quali il 22 dicembre 2016 col punteggio di 0-0.

