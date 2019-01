Sarri si prende la sua prima finale: il Chelsea elimina il Tottenham

La lotteria dei calci di rigore decide il derby londinese di Coppa di Lega. Il Chelsea di Sarri risponde all'1-0 del Tottenham dell'andata, vince 2-1 (reti di Kantè, Hazard e Llorente) ma per stabilire la finalista ci vogliono i tiri dal dischetto che premiano i Blues lo scontro con il Manchester City. Nei tempi regolamentari il Chelsea si era portata avanti 2-0, ma il gol di Llorente a inizio ripresa ha condannato Sarri ai calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari per la nuova regola della Coppa di Lega.

