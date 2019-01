Sarri: «Higuain al Chelsea tornerà al top»

«Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza per giocare qui. Pensiamo che firmerà oggi il contratto». Lo dice in conferenza stampa il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, confermando l'imminente ufficialità del trasferimento del 'Pipità dal Milan al club di Stamford Bridge. Nessun dubbio da parte dell'ex tecnico del Napoli sulle qualità del bomber argentino: «Spero che inizierà presto a segnare per noi. So che di recente ha avuto qualche difficoltà, ma speriamo che qui possa tornare al top», dice l'allenatore dei Blues, che però non crede di poter schierare il nuovo acquisto già domani nel ritorno della semifinale di coppa di Lega contro il Tottenham. «Penso sia impossibile, ma devo parlarne con i dottori e con il club».

