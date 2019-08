Chiellini, lesione del legamento crociato anteriore: sarà operato, rischia lungo stop

Brutta botta per la Juventus. In allenamento Giorgio Chiellini ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Rischia un lungo stop. Il centrale azzurro verrà operato nei prossimi giorni. Questo è quanto comunica la Juve: «Nel corso dell'allenamento odierno il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni».



Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



