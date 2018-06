Sarri, si al Chelsea fino al 2020

di Eleonora Trotta

Maurizio Sarri scorge fumo di Londra. Il tecnico toscano è atteso in Inghilterra insieme ai suoi legali per firmare il contratto (biennale con opzione per un altro anno a 5 milioni a stagione) e seguire dal vivo l'operazione tra il Napoli e il Chelsea per la risoluzione del suo accordo. I londinesi, guidati dalla regia dell'intermediario Fali Ramadani, hanno proposto al presidente De Laurentiis 4 milioni. Sul piatto anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica, come David Luiz, o di trattare uno dei fedelissimi di Sarri, in orbita Blues: Hysaj e Albiol (sullo spagnolo è forte però il Villarreal) su tutti. Non si esclude poi un tentativo disperato per Jorginho. L'italo-brasiliano infatti è da tempo d'accordo con il City e gli stessi Citizens hanno un'intesa di massima con De Laurentiis sulla base di 50 milioni di euro, che va soltanto limata con i bonus.

CANCELO SPALANCATO

Tutto fatto invece tra Juventus e Valencia per Cancelo: l'esterno portoghese arriva oggi a Torino per le firme e le visite mediche, previste mercoledì. Superati i test, l'ex Inter si legherà ai colori bianconeri fino al 2023. Affare da 40 milioni di euro.

