Sassuolo-Atalanta, 2-0 La diretta Gomez apre, Gosens raddoppia

Sassuolo e Atalanta si affrontano nel match del sabato sera alle ore 20.45, per la 6a giornata di Serie A. Primi 5 impegni di campionato a corrente alternata per gli emiliani, che hanno fin qui sempre perso in trasferta ma vinto in casa contro Sampdoria e SPAL; oggi un test senz'altro più impegnativo al Mapei stadium, dove gli orobici non hanno intenzione di fare sconti e cercano la vittoria per continuare ad inseguire le prime 2 posizioni della classifica.



SEGUI LA DIRETTA



Sono 6 i precedenti tra Sassuolo e Atlanta da quando gli emiliani frequentano il palcoscenico del massimo campionato di calcio italiano: 1 sola vittoria dei padroni di casa, 2-0 nella stagione 2013/2014 grazie ai gol di Zaza e Berardi, poi 2 pareggi e 3 successi atalantini, l'ultimo dei quali nella scorsa stagione con il roboante punteggio di 2-6.



Le formazioni



SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga. All: De Zerbi



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA