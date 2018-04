Sassuolo-Benevento, Verona-Bologna dalle 15.00 La Diretta

Ecco le altre partite del pomeriggio



Sassuolo-Benevento: Il Sassuolo, tre punti sopra la quota salvezza dopo il buon pareggio colto sul campo del Milan nel posticipo di domenica scorsa, ospita questo pomeriggio al Mapei stadium il Benevento, reduce dalla sconfitta interna con la Juventus, ultimo in classifica ma encomiabile per la generosità che mette quando scende in campo nonostante la retrocessione in Serie B sia oramai questione di poche giornate.

Bologna-Verona: Il Bologna, reduce dalla sconfitta di Crotone e protagonista fin qui di un campionato mediocre per risultati e qualità di gioco espressa, ospita questo pomeriggio al Dall'Ara il Verona, penultimo in classifica con 25 punti ma che grazie alla vittoria interna di domenica scorsa sul Cagliari si è rimesso pienamente in gioco nello sprint finale per la conquista di un posto nella Serie A del prossimo anno.

