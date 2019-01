Sassuolo-Cagliari: 1-0 La Diretta Sblocca Locatelli al 9'

Sassuolo e Cagliari danno il via alla 21a giornata di Serie A nell'anticipo di Reggio Emilia delle ore 15; gli emiliani vengono dall'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter dello scorso turno di campionato, e cercano i 3 punti per riportarsi vicini al 6o posto in classifica. I sardi sono reduci dal rocambolesco 2-2 casalingo con l'Empoli e cercano un risultato utile per tenere a distanza la terzultima posizione di classifica, su cui prima di oggi contavano 7 lunghezze di vantaggio.



Sassuolo e Cagliari si sfidano per la 5a volta nella loro storia a Reggio Emilia in Serie A. Nei 4 precedenti, solo una vittoria dei padroni di casa e 3 pareggi: i sardi dunque non hanno mai provato l'ebrezza della vittoria al Mapei stadium. Nel campionato in corso i ragazzi di Rolando Maran hanno conseguito una sola vittoria lontano dall'Isola, sul campo dell'Atalanta in occasione della 3a giornata e per il resto hanno raccolto 3 pareggi e 6 sconfitte.

