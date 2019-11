Sassuolo-Lazio, al Mapei il Var non funziona: si gioca senza il supporto della tecnologia

di Valerio Cassetta

«Si comunica ai tifosi che il sistema Var non è funzionante». Così lo speaker del Mapei Stadium al minuto 15 primo tempo annuncia agli spettatori di Sassuolo-Lazio che la Video Assistant Referee è fuori servizio. Un’interruzione durata fino al 35’, quando dall’altoparlante è arrivata la comunicazione del ripristino. Insomma, per quasi metà tempo lavoro straordinario per l'arbitro Chiffi di Padova, che per una ventina di minuti non ha potuto sul supporto di Banti (Var) e Liberti (Avar) davanti ai monitor. I motivi del guasto non sono ancora noti. Qualcuno sussurra che siano dovuti al maltempo.dell’impianto di Reggio Emilia gli addetti ai lavori si sono già attivati per ripristinare il servizio.

