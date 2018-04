Addio a Ignazio Scardina, storico volto della Rai

E' morto nella notte Ignazio Scardina, storico giornalista della Rai. Era malato da molto tempo, la notizia della morte è stata data dalla moglie e dai figli con un post su Facebook. «Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli», il breve messaggio che vi si legge, accompagnato da una semplice candela accesa.



Un commosso ricordo è arrivato su twitter dai colleghi della Rai: «Oggi è un giorno triste per la redazione della Domenica Sportiva. È mancato Ignazio Scardina, ex caporedattore del calcio, per molti un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato nel processo Calciopoli. È uscito completamente assolto. Ciao Ignazio».

