Scivolone del Bassano con il Gubbio, la punizione di Bergamini condanna i giallorossi.

di Francesco Bordignon

Sconfitta che fa male, malissimo. Il Bassano Virtus perde in casa contro il Gubbio, 0-1 per la squadra ospite che trova il gol partita nel finale, al 89’ grazie alla perfetta punizione di Bergamini. Giallorossi che possono dire addio al sogno secondo posto e si vedono superare dal Sudtirol, con la classifica che ora dice quinto posto. Ora manca solo il derby, gara che potrebbe condannare il Vicenza alla retrocessione e potrebbe invece riportare il Bassano in alto, aspettando l’ultimo turno in cui i giallorossi riposano.



La formazione: la novità è Fabbro dal primo minuto e Tronco alle sue spalle con Minesso, a centrocampo Proia con Bianchi e Botta, in difesa Karkalis sempre preferito a Stevanin.



La prima frazione vede il Bassano partire fortissimo, con tre occasioni in pochi minuti: al 10' percussione di Tronco che se ne va sulla sinistra, pallone per Minesso che vede la sua conclusione respinta da Volpe. Al 11’ ancora protagonista il portiere su Tronco, al 13’ il giovane attaccante liscia un bel cross di Minesso. Il Gubbio non sta a guardare, al 20' Marchi colpisce di testa ma Grandi respinge, al 30’ sempre la punta vede la sua conclusione deviata sulla linea da Pasini. Emozioni ma nessuna rete, 0-0 il finale della prima frazione.



La partita è bella e anche nel secondo tempo le due squadre si danno battaglia, Colella prova a cambiare la gara con i cambi ma la porta di Volpe sembra stregata. Il Mercante urla al gol al 63’ quando Diop prende in pieno la traversa dopo la parata del portiere ospite su Minesso, poi anche Pasini e lo stesso trequartista sfiorano ma non trovano la rete. Gol mancato gol subito insegna il calcio, ed ecco al 89' la perfetta punizione di Bergamini che beffa Grandi. E beffa un Bassano che continua a giocare ma fatica a concretizzare le proprie occasioni. E, alla fine, si paga, come in questa sconfitta.

