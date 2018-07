Udinese Calcio: è d'oro la maglia "Away" dei Primi Bianconeri d’Italia

di Paola Treppo

UDINE - A una settimana dalla presentazione della nuova maglia Third, l’Udinese Calcio e Macron hanno svelato la nuova Away che la squadra guidata da Julio Velázquez indosserà nel 2018-2019. A partire da questa nuova stagione, Macron accompagna in qualità di sponsor tecnico i bianconeri friulani, fino al 2024.



I Primi Bianconeri d’Italia

La Away 2018-2019 ha un impatto cromatico decisamente "importante": è tutta color oro, il colore ripreso dalla corona di alloro del logo, con collo alla coreana bordato di nero e allacciatura a tre bottoni. Dettagli bianconeri sono presenti sui bordi manica e sui bordi esterni del fondo maglia. Il backneck è personalizzato con etichetta nella quale su fondo nero appaiono il logo Macron, lo stemma dell’Udinese Calcio e la scritta I Primi Bianconeri d’Italia.



Prevista la versione completamente bianca

Un dettaglio stilistico molto elegante è un rigato verticale tono su tono sulla parte anteriore della maglia. Sul petto, a destra, il logo Macron e, lato cuore, lo scudetto dell’Udinese Calcio. Nel retro, sotto al collo, è ricamata la frase La Passione è la Nostra Forza. Prevista anche la versione completamente bianca. Particolari i calzettoni con la parte inferiore nera con scritta centrale bianca U.C.1896 e quella superiore a righe dorate orizzontali sempre più ampie fino al bordo interrotto da una fascia orizzontale bianconera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA