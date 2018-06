Senegal-Colombia, dalle 16.00 La Diretta In palio un ottavo per due

E' un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale quello tra Senegal e Colombia, in programma a Samara. Due risultati su tre a disposizione degli uomini del ct Cissè, attualmente a quattro punti, uno in più dei sudamericani: James Rodriguez e compagni, rinfrancati dal successo sulla Polonia, vanno però in cerca della vittoria per essere una mina vagante del torneo dagli ottavi in poi.



LE FORMAZIONI:

SENEGAL: N'Diaye; Sabaly, Koulibaly, Sane, Gassama; Gana Gueye, Kouyaté, Sarr; Mané, Niang, Keita.

COLOMBIA: Ospina; Arias, Mina, Mojica, Davinson; Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, James; Falcao.

