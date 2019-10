Serie A, a Rocchi il big match Inter-Juventus

Gianluca Rocchi, di Firenze, è l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus, partita clou della settima giornata di serie A, in programma alle 20:45 di domenica prossima, 6 ottobre. Per Torino-Napoli (alle 18) sarà in campo Daniele Doveri, di Roma 1.



Arbitri, assistenti, IV ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7/a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 6 ottobre alle 15.00.



Atalanta-Lecce: Di Bello di Brindisi

(Prenna-Fiore/IV: Fourneau; var: Abisso, avar: Bindoni);



Bologna-Lazio: Orsato di Schio

(Fiorito-Vecchi/IV: Volpi; var: Piccinini, avar: Manganelli);



Brescia-Sassuolo (venerdì 04/10, 20.45): Chiffi di Padova

(De Meo-Rocca/IV: Abbattista; var: Giacomelli, avar: Tolfo);



Fiorentina-Udinese (12.30): Prontera di Bologna

(Costanzo-Schenone/IV: Marinelli; var: Calvarese, avar:

Galetto);



Genoa-Milan (sabato 05/10, 20.45): Mariani di Aprilia

(Paganessi-Cecconi/IV: La Penna; var: Mazzoleni, avar: Preti);



Verona-Sampdoria (sabato 05/10, 18.00): Fabbri di Ravenna

(Vivenzi-Lombardo/IV: Rapuano; var: Pairetto, avar: Di Paolo);



Inter-Juventus (20.45): Rocchi di Firenze

(Meli-Carbone/IV: Maresca; var: Irrati, avar: Peretti);



Roma-Cagliari: Massa di Imperia

(Tegoni-Alassio/IV: Ghersini; var: Nasca, avar: Longo);



Spal-Parma (sabato 05/10, 15.00): Guida di Torre Annunziata

(Mondin-Pagnotta/IV: Dionisi; var: Valeri, avar: Del Giovane);



Torino-Napoli (18.00): Doveri di Roma 1

(Giallatini-Passeri/IV: Pasqua; var: Banti, avar: Ranghetti).

