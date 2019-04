Bologna-Empoli 2-1 La Diretta Orsolini porta in vantaggio i rossoblù

La sfida del Dall'Ara tra Bologna ed Empoli apre il programma della 34esima giornata di Serie A, la 15esima di ritorno. E' un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena oggi pomeriggio sotto le Torri: i felsinei, grazie al 3-0 casalingo sulla Sampdoria di domenica scorsa, hanno 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato proprio dai toscani guidati da mister Andreazzoli, i quali sono obbligati a vincere per conservare ancora speranze di salvezza.





BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.



EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All.: Andreazzoli.



ARBITRO: Valeri di Roma.



SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA