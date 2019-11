Serie A donne, la Juventus affronta la Fiorentina, Milan in trasferta e Roma in casa con il Tavagnacco

di Giuseppe Mustica

Juventus-Fiorentina, in programma domani sera al “Piola” di Vercelli, è senza dubbio la partita più affascinane dell’ottavo turno di serie A femminile. Una giornata che potrebbe sorridere sia al Milan che alla Roma che guarderanno con occhi interessati al risultato che uscirà fuori dal big match. Certo, per le ragazze di Maurizio Ganz non sarà facile andare a fare risultato pieno in casa della Florentia. Più semplice invece l‘appuntamento – nell’unico posticipo della giornata – per le giallorosse di Betty Bavagnoli. Al Tre Fontane infatti, domenica mattina, si presenterà il Tavagnacco penultimo in classifica. Ma andiamo con ordine. La sfida tra Guarino e Cincotta potrebbe essere una rivincita per l’allenatore delle viola dopo la sconfitta in Supercoppa. Che non solo può rifarsi dalla cocente sconfitta di Cesena ma può soprattutto agguantare le bianconere a quota 19 punti. Dall’altra lato le bianconere non hanno intenzione di mollare la testa della classifica e vengono dalla vittoriosa trasferta romana che ha evidenziato come Girelli e compagne hanno ancora qualcosa in più rispetto alle avversarie. Sarà anche la giornata di Aluko, all’ultima con la Juve, che ha deciso di lasciare l’Italia ed ha spiegato i motivi in una lettera al Guardian dove ha criticato aspramente l’ambiente italiano. Gli occhi saranno puntati su di lei. Trasferta non semplice per il Milan. Contro la Florentia – in forma straripante – Ganz cerca soprattutto i gol di Valentina Giacinti. A secco da diverso tempo. In tutto questo la Roma, che dovrà fare a meno dell’infortunata Giugliano, ha ampie possibilità di avvicinarsi alle zone calde della classifica se riuscirà a fare bottino pieno. Le giallorosse vengono da due sconfitte consecutive e non possono permettersi atri passi falsi. Impegno ostico per l’Inter che se la vedrà in trasferta contro il Sassuolo. La squadra di Sorbi, quinta in classifica, se vuole rimanere agganciata al gruppo di testa, deve per forza portare a casa i tre punti. Il tecnico si affiderà nuovamente a Baresi e, soprattutto, alla grande vena realizzativa di Marinelli. Chiudono il quadro Verona-Orobica e Bari-Empoli.

