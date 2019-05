Farias riaccende le speranze salvezza dell'Empoli, quarto ko consecutivo per la Fiorentina di Montella

Un gol di Farias regala tre punti pesantissimi all'Empoli che resta al terz'ultimo posto ma risale a meno 2 dall'Udinese quart'utlima e a meno tre dal Genoa impegnato alle 18 contro la Roma. Per la Fiorentina di Montella è il quarto ko (consecutivo) in cinque gare. E a 40 punti in teoria la salvezza non è ancora cosa fatta.



LEGGI LA CRONACA

© RIPRODUZIONE RISERVATA