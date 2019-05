L'Inter scende in campo questa sera a San Siro in chiusura di programma della 36^ giornata di Serie A ed ospita il Chievo, già matematicamente retrocesso in Serie B oramai da settimane. I nerazzurri, 0-0 a Udine la scorsa settimana, cercano i tre punti per blindare il terzo posto in classifica e raggiungere al più presto la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, mentre i veronesi scendono in campo per onorare la maglia e chiudere al meglio un torneo per loro disgraziato.



LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

CHIEVO: Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac.

