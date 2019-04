La sfida del Tardini tra Parma e Milan apre il programma della 33esima giornata di Serie A. I ducali, reduci dal buon pareggio sul campo del Sassuolo terminato 0-0, cercano punti per certificare la propria permanenza in A anche il prossimo anno, mentre i rossoneri, che vengono dal successo casalingo sulla Lazio per 1-0, devono cercare di vincere per difendere il quarto posto solitario riconquistato dopo il mezzo passo falso dell'Atalanta nel posticipo con l'Empoli lunedì scorso.



Il Parma viene da due 0-0 consecutivi, e non trova la via della rete da 212 minuti: l'ultima volta, il rigore trasformato da Ceravolo a Frosinone per il momentaneo 2-2 poi diventato 3-2 per i ciociari; i ducali non hanno mai vinto nelle ultime 5 partite e più in generale hanno conquistato i 3 punti solo una volta negli ultimi 12 incontri: numeri davvero preoccupanti per questo finale di stagione. Per il Milan 2 sconfitte nelle ultime trasferte, con la Sampdoria ed in casa della Juventus.



PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo. Allenatore: D’Aversa



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso



SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA