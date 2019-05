Parma-Sampdoria e Sassuolo-Frosinone le formazioni dalle 15.00 le Dirette

PARMA- SAMPDORIA



Va in scena al Tardini la partita tra Parma e Sampdoria, valida per la 35esima giornata di Serie A. I ducali, che vengono dal deludente pareggio della scorsa settimana sul campo del Chievo, sono a un passo dal traguardo della salvezza, un vero e proprio scudetto dopo il purgatorio vissuto solo pochi anni fa con la ripartenza dalla Serie D. Sampdoria un po' in crisi, reduce dalla sconfitta interna con la Lazio e con oramai tenuissime speranze di rientrare nella lotta per un posto in Europa. I due club sono da sempre "vicini" e le tifoserie gemellate: per celebrare questa amicizia le squadre scenderanno in campo con maglie speciali, definite "blucrociate" perché saranno un mix tra le due casacche classiche di Parma e Samp.



PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho. All. D’Aversa



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo



SEGUI LA DIRETTA





SASSUOLO-FROSINONE



Sassuolo e Frosinone giocano oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia una partita valida per la 35esima giornata di campionato. I neroverdi, autori di una prima parte di campionato entusiasmante seguita da una seconda parte quasi disastrosa, vengono comunque dal successo esterno sul campo della Fiorentina ottenuto nel posticipo di lunedì scorso, mentre il Frosinone nulla ha potuto nel match dello Stirpe contro il Napoli perso per 0-2 nella partita delle 12.30 del passato turno di Serie A.



SASSUOLO (3-4-1-2): Consigli; Lemos, Demiral, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Sensi; Berardi, Matri. All. De Zerbi



FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Paganini; Cassata, Brighenti, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Baroni



SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA