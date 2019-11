Serie A, gli errori di Rocchi e il ruolo dell'arbitro

di Roberto Avantaggiato

Anche i più grandi sbagliano. E meno male, verrebbe da dire, perché così almeno un motivo per salutare Gianluca Rocchi, l'Aia riuscirà a trovarlo, al di là dell'età e delle deroghe alla deroga. Il numero uno degli arbitri italiani è infatti uscito maluccio dalla sfida di cartello di sabato pomeriggio a Bergamo. Colpe sue, ma anche del protocollo Var, colpevole di non aver potuto sanzionare il fallo di mano di Cuadrado, in avvio del gol del 2-1 della Juventus, impedendo così ad Aureliano (l'arbitro davanti al video) di aiutarlo a non sbagliare. A dire il vero, il bolognese ci ha provato, quando ha richiamato all'on field review Rocchi sul braccio alto e largo di Emre Can, ma il pomeriggio non positivo del toscano gli ha impedito di valutare male quel contatto a mezz'aria. Decisione presa da Rocchi dopo essere stato appena un attimo davanti al video, apprezzabile per la rapidità e la capacità decisionale ma che può destare qualche altra preoccupazione, come se ce ne fosse bisogno. Già, perché le parole pronunciate da Ancelotti e di Rizzoli alla riunione di martedì scorso sulla personalità e il ruolo dell'arbitro in mezzo al campo, potrebbero aver spinto Rocchi a lanciare un segnale chiaro: arbitro io che sono in mezzo al campo e basta? Sarebbe preoccupante, anche se per trasformare l'episodio in prova si attendono altri indizi. Anche Pairetto, ieri pomeriggio a Genova, ha avuto un rapporto con il Var (schernito da Nestorowski, che prima di segnare si era visto annullare, per la seconda gara consecutiva, un altro gol per fuorigioco) piuttosto strano. Sul rigore che ha poi dato la vittoria alla Sampdoria, l'arbitro torinese (che ha abbandonato il look da ispettore Kojak) ha avuto bisogno dell'aiuto di Guida per vedere il calcione che Ekong ha rifilato in area a Quagliarella. Fallo che Pairetto ha prima negato (con ampi gesti) e poi ammesso (dopo review). Detto di Nestorowski, il Var ha portato all'annullamento di altre due reti (tre in totale all'Olimpico): a Roma Calvarese è interventuo sul gol di Zaniolo per segnalare che il pallone in precedenza aveva superato la linea del campo, mentre per Dzeko è stato sanzionato il fuorigioco. Cancellata anche la rete di Adje, ma qui è stato l'arbitro Di Bello a vedere il fallo di mano del calciatore del Brescia.

