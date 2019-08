C'è Juve-Napoli ma i bianconeri perdono Chiellini e Sarri è ancora out

di Alberto Mauro

Due assenze pesantissime questa sera allo Stadium. Oltre a Maurizio Sarri, in tribuna causa polmonite, la Juve dovrà fare a meno anche di Giorgio Chiellini per un infortunio che lo terrà fuori dal campo fino al 2020. Nell’allenamento di ieri il capitano ha riportato una distorsione del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore, per la quale sarà necessario intervenire chirurgicamente. Pessima notizia per i bianconeri che affrontano il primo scontro diretto senza allenatore e senza un capitano fuori a lungo.

OCCASIONE UNICA

Quando ricapiterà a un Napoli che sente odore di impresa? Nessuna sentenza – e ci mancherebbe, alla seconda giornata –, ma la prima vera occasione di misurare le forze, pesare gli equilibri e confrontare le certezze di chi ha imposto un regime da 8 anni con le ambizioni di chi sogna un colpo di Stato. Stasera Napoli e Inter avranno una prima ma incompleta risposta sulle loro chances Scudetto, così come la nuova Juventus di un Sarri ancora all’ombra di Martusciello. Juve Napoli a fine agosto è quasi un peccato, tra rose incomplete, nuovi acquisti in rodaggio, mercato aperto (e le new entry Llorente in azzurro e Han in bianconero), schemi sarriani ancora da assimilare e quella fastidiosissima polmonite che escluderà il protagonista più atteso, MS, da una sceneggiatura scritta apposta per lui: esordio allo Stadium contro la sua ex squadra. Gli altri grandi ex sanno già cosa li aspetta: il feeling tra Ancelotti e i suoi ex tifosi juventini non è mai sbocciato, ma lui si è consolato vincendo un po’ tutto altrove, il Pipita invece ha cambiato numero di maglia (21) ma è ancora una ferita mezza aperta nel cuore dei tifosi azzurri.

QUELLA VOLTA IN CUI...

E pensare che fu proprio Maurizio Sarri ad imporre alla Signora l’ultima sconfitta in A allo Stadium, con quella capocciata di Koulibaly. Ha provato a farcela fino all’ultimo e in tutti i modi, ma stasera MS se la vedrà dalla tribuna, la società non vuole correre rischi: c’è la sosta e tutto il tempo per recuperare. Ancelotti ha un anno di vantaggio sul collega, porta in panchina Lozano alla prima convocazione e punta sul 4-2-3-1 con Maksimovic e Ghoulam favoriti su Di Lorenzo e Rui. Martusciello invece è intenzionato a riconfermare la formazione che sabato scorso ha battuto il Parma al debutto, al netto della tegola Chiellini (autore tra l’altro del gol vittoria), e il dubbio Matuidi-Rabiot a centrocampo. Juve in ritiro facoltativo: chi vuole può rimanere a casa con la famiglia. Soluzione adottata spesso anche da Allegri negli anni scorsi, ma sorprende che una decisione così venga presa alla vigilia di uno scontro diretto. Là davanti Douglas Costa e Ronaldo sono intoccabili, e il Pipita offre più garanzie di una Joya turbato dalle voci di mercato.



JUVENTUS 4-3-3: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo All. Martuscello

NAPOLI 4-2-3-1: Meret, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Insigne, F. Ruiz; Mertens All. Ancelotti

Arbitro: Orsato di Schio

VAR: Pasqua

TV: Diretta ore 20.45 Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

