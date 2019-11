Serie A, Juve-Milan la partita della 12esima giornata con più interazioni su Twitter, Dybala e Cristiano Ronaldo i più menzionati

di Massimo Caputi

I tanti temi emersi dalla 12esima giornata di campionato hanno acceso le discussioni su Twitter: dal duello in testa alla classifica tra Juve ed Inter, all'alternanza al terzo posto tra Lazio e Roma, con lo splendido Cagliari protagonista. Dalle ormai consuete polemiche arbitrali, all'uscita polemica dal campo di Cristiano Ronaldo. Attraverso i dati elaborati da IQUII Sport rileviamo che in totale i tweet della giornata sono stati 32662 e la partita con il maggior numero di interazioni è risultata, non a caso, Juventus-Milan. La gara di Torino per importanza e per l'episodio della sostituzione di Cristiano Ronaldo con Dybala, ha vinto per distacco ottenendo 13098 tweet. Al secondo posto, come nella classifica del campionato c'è l'Inter, il confronto con il Verona ha registrato 5851 tweet, mentre al terzo c'è la partita del San Paolo tra Napoli e Genoa con 4028 tweet.





Dybala e Cristiano Ronaldo sono stati inevitabilmente i calciatori più menzionati della giornata. L'argentino match-winner della gara con il Milan ha totalizzato 110 tweet, mentre il portoghese, polemico per la decisione di Sarri, ha ottenuto 98 tweet. Simbolo dell'ottimo Cagliari e autore di una eccellente prestazione, tre assist e uno splendido gol, al terzo posto troviamo Radja Nainggolan con 58 tweet.



Tra le squadre più menzionate, almeno in questa speciale classifica, il Milan supera Inter e Juventus. I rossoneri, che a Torino hanno giocato il miglior match della stagione, hanno avuto 284 menzioni, contro le 242 della squadra di Conte e le 96 dei bianconeri



E' stata invece l'Udinese la squadra più attiva del 12esimo turno, seguita dalla Lazio e dal Verona. I friulani, che con la parata di Musso nel recupero sul rigore di Petagna hanno evitato la sconfitta, hanno prodotto 83 tweet, contro i 74 dei biancocelesti e i 63 dei veneti



Metodologie e Specifiche

Il calcolo del numero dei tweet prende in considerazione esclusivamente i tweet originali e i loro retweet con commento, non i semplici retweet.



Per il computo delle partite più twittate sono stati calcolati i tweet con gli hashtag relativi alle partite, prendendo come riferimento sia hashtag ridotti (come ad esempio #RomJuv) che estesi (come ad esempio #RomaJuventus).



Per il calcolo dei giocatori, delle squadre più menzionate e delle squadre più attive, sono stati presi come riferimento i tweet contenenti almeno uno degli hashtag delle partite in programma.



Per il computo del numero totale di tweet della giornata, sono stati presi come riferimento i tweet contenenti almeno un hashtag tra quelli delle partite e quelli ufficiali usati dall'account della Serie A, ovvero #SerieATIM e #WeAreCalcio.



Il periodo di riferimento considerato è 08 novembre ore 00:00 - 10 novembre ore 23:59.

