Serie A, Udinese-Fiorentina in campo un mese dopo la scomparsa di Asori

di Mario Tenerani

A un mese dalla tragedia, era domenica 4 marzo, i viola col cuore pesante e lo stomaco annodato come un fazzoletto, sono tornati a Udine. Oggi alle 18,30 (Sky Calcio 1, Premium 2) giocheranno alla Dacia Arena la giornata numero 27, annullata in quella mattina di atroce dolore nel ritiro friulano. La Fiorentina alle 9,30 era pronta per la colazione all'Hotel Là di Moret, ma Davide non scendeva. Era fermo nel letto rapito da un sonno eterno quando il massaggiatore Misseri e il dottor Pengue se lo trovarono davanti. Forse però non era noto a tutti l'altissimo profilo morale del capitano viola. Davide aveva seminato, dentro e fuori dal campo, un seme speciale. Pioli e i suoi uomini lo hanno raccolto, come promesso subito, protetto, difeso e annaffiato. Il branco viola ha estratto dal serbatoio una capacità di reazione straordinaria, sostenuta anche da qualità umane fuori dal comune.

La squadra si muove ogni istante come se Davide fosse ancora lì e probabilmente c'è davvero. Il suo sorriso e i suoi insegnamenti sono stelle polari nella testa dei giocatori di Pioli. Anche il tecnico ha messo mostra un'enorme abilità di gestione in un frangente di massima emergenza. Non sarà facile giocare questa sfida a Udine, ma i viola ci proveranno ancora: ieri hanno scelto un altro ritiro e hanno provato a far volare la testa lontana da quella brutta avventura. Udinese e Fiorentina, insieme ai tifosi, ricorderanno Davide al minuto 13 della partita (questo era il suo numero di maglia) quando i mega schermi della Dacia Arena proietteranno l'immagine del capitano viola.

LE ALTRE GARE

L'Udinese è reduce da 6 sconfitte consecutive, mentre la Fiorentina ha incassato 4 vittorie in fila, di cui 3 giunte dopo la scomparsa di Davide. Le altre gare di oggi (ore 18,30) sono lo scontro in chiave Europa League tra Atalanta e Sampdoria (Sky Calcio 2) e la sfida salvezza tra Genoa e Cagliari. (Sky Calcio 3, Premium Calcio 1). Da qui alla fine ci sono 27 punti in palio, tutto è in gioco, comincia il bello.

