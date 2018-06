La Serie B cambia nome: sarà Serie BKT

La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato oggi a Milano l'accordo con BKT, che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. L'accordo sarà valido per le prossime tre stagioni e prevede che il nome del torneo diventi «Serie BKT». BKT è un'azienda con sede a Mumbai specializzata in pneumatici off-higway, cioè pneumatici dedicati ai veicoli agricoli, edili e industriali. «È un momento molto importante di crescita per la nostra lega», ha commentato Paolo Bedin, direttore generale della Lega Serie B. «Questa partnership prosegue il percorso di crescita e di internazionalizzazione che la Lega B sta portando avanti con forza e convinzione per il proprio brand», le parole invece del presidente della Lega Mauro Balata nel comunicato di presentazione dell'accordo.

