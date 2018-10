Serie B, il Padova rimonta nel finale due gol al Pescara: finisce 2-2

Dopo il nubifragio che lunedì sera aveva costretto l'arbitro Volpi a rinviare la partita di 24 ore, il Padova rimonta il doppio vantaggio del Pescara nei minuti di recupero e porta a casa un pareggio insperato fino al 90'. Il Pescara passa in vantaggio al 26' con Brugman, abile a trafiggere Merelli su punizione, e controlla il risultato fino all'intervallo. Il 2-0 al 6' della ripresa, quando Mancuso trasforma un rigore assegnato per fallo di Mazzocco su Gavillon. La reazione del Padova arriva al 9' con Cisco, che si vede deviare il tiro sul palo da Fiorillo. E al 45' è proprio Cisco ad accorciare le distanze con una gran botta sotto la traversa. Il Padova ci crede e al 48' pareggia: tiro di Cappelli, colpo di tacco di Cappelletti e palla in rete. Finisce 2-2 e il Pescara resta secondo dietro al Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA