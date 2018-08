Serie B, il presidente dell'Entella Gozzi: «Il campionato a 19 squadre è una forzatura». E la Pro Vercelli fa ricorso sul blocco dei ripescaggi

di Redazione Sport

«Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono». Così il presidente dell'Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del terzo turno di Coppa Italia giocata ieri sera a Chiavari, con la vittoria 2-0 contro la Salernitana. Nel mirino quanto è accaduto all'Entella, retrocessa in Lega Pro dopo i playout durante l'estate: «Bisogna combattere in tutte le sedi un calcio 'falsò come è stata la Serie B nel 2017-2018. Sono capaci tutti a fare campagne acquisti milionarie e poi fallire. Non mi rassegno alle ingiustizie - ha detto Gozzi - e combatterò in modo civile». Il presidente dell'Entella focalizza l'attenzione sulle vicende di Foggia e Cesena sanzionate per illeciti amministrativi e sul fallimento del Foggia. E poi Gozzi parla anche della serie B a 19 squadre: «Non è scritto nelle carte federali, è stata una forzatura: non si può andare avanti con queste spallate senza rispettare le regole».



La Pro Vercelli ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi disposto, sostiene il club, «in spregio al principio di legalità». La società piemontese ha chiesto anche una misura cautelare «volta a far valere l'illegittimità dell'azione posta in essere dalla Lega di Serie B» qualora oggi vengano varati i calendari. «Questa azione - sostiene la Pro Vercelli - non può incidere sui diritti già acquisiti dalle partecipanti ai ripescaggi, e costituisce un'azione che verrà posta, se confermata, anche all'attenzione della magistratura penale, in quanto la Lega di Serie B e Figc, benché associazioni di natura privatistica, svolgono funzione pubblicistica nell'ambito dell'organizzazione dei campionati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA