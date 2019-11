Serie B, il Pordenone al Friuli non sbaglia: 2-1 al Trapani. Cittadella-Frosinone 0-0

di Vanni Zagnoli

Il Pordenone si porta a un punto dal secondo posto, battendo il Trapani. Il Frosinone costruisce qualcosa di più del Cittadella, al Tombolato.



Cittadella-Frosinone 0-0



Ciociari imbattuti nei 14 precedenti con i veneti. Il 3-5-2 di Nesta è propositivo in avvio, con Paganini, a cercare anche un rigore, inesistente. Per i granata, Diaw non trova la porta. L’occasione migliore del primo tempo è costruita da Dionisi, Rhoden a centro area sfugge ad Adorni ed esalta la reattività di Paleari.



La pioggia è battente, nella ripresa è Panico a calciare al volo di prima intenzione, alla mezz’ora, Bardi si fa sfuggire la palla, rischiando di scivolare in porta. Paganini non trova la porta, Ciano sì, su punizione, e Paleari è attento. Meglio i giallazzurri, insomma, è raro vedere il Cittadella non superiore sul piano del gioco.



Pordenone-Trapani 2-1: 7’ Camporese (P), 25’ Burrai rig (P), 44’ st Taugourdeau rig.



A Udine il record stagionale di spettatori per la squadra di Tesser, con 4013 presenze, in casa il Pordenone è da serie A.



Neroverdi sempre abili sulle palle inattive e concreti. Il confronto è a moduli speculari, sul 4-3-1-2. Gavazzi è sempre insidioso, Carnesecchi para. Candellone a destra dà brio, il tiro cross trova la deviazione di Fornasier rischia l’autogol, salva il portiere azzurrino. Sull’angolo, Camporese sovrasta Luperini e segna. La pressione neroverde non si spegne, Del Prete salva sull’incursione di Candellone. Nzola colpisce troppo centralmente, in area piccola, di testa, nella migliore opportunità di pareggio. Strizzolo coglie il palo sempre su azione d’angolo, per i friulani.



Il secondo tempo è più siciliano, con la parata di Di Gregorio, su Pettinari. Strizzolo serve Ciurria, che avvicina per due volte il raddoppio. Lo stesso Strizzolo non sorprende Carnesecchi, da fuori. Fornasier trattiene Ciurria, il fallo però pare fuori area, è la classica azione da Var. Burrai dal dischetto è una sicurezza. La squadra di Baldini è insidiosa con Pagliarulo, nel finale Colpani, subentrato, è steso da Pasa, fra i migliori, e Taugourdeau infila il 2-1. Espulso Nzola per proteste.



Il Pordenone è terzo, il Trapani sempre ultimo, a 4 punti dalla zona playout.











© RIPRODUZIONE RISERVATA