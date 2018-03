Serie B, successo dell'Empoli a Pescara, poker del Palermo, frena il Frosinone

di Vanni Zagnoli

E’ la giornata di Coronado, alla prima tripletta della carriera, compreso un rigore, così il Palermo ritorna a un punto dal Frosinone, bloccato a Terni, e senza gol da 335’. E’ soprattutto il pomeriggio di un altro passo dell’Empoli verso il ritorno in serie A, al primo tentativo, con il subentro di Andreazzoli sempre più produttivo.



I toscani passano a Pescara, dove all’intervallo sono contestati i giocatori adriatici e anche la società, a rischio playout, con la crisi senza fine, anche dopo l’esonero di Zeman. L’azione decisiva: Brighi calcia da fuori deviazione, Caputo crossa dal fondo per Donnarumma che insacca da due passi. Alla mezz’ora il palo degli abruzzesi, tiro-cross di Machin, Coulibaly di destro calcia al volo e colpisce il legno, poi la parata di Gabriel. Che al 40’ stende Mancuso, è rigore, lo respinge a Pettinari. La ripresa è con occasioni empolesi, Fiorillo salva sul tiro cross di Pasqual. Solo una chance per la squadra di Epifani, con Brugman, palla altissima.



Al Liberati, resiste l’argine della Ternana, emergono i limiti offensivi del Frosinone, che paga l’assenza di Dionisi. Le occasioni nella ripresa sono per Daniel Ciofani e Gori, De Canio spera sempre nei playout, nonostante il -6 dal Cesena. I tifosi ciociari contestano la formazione di Moreno Longo, il Palermo con una partita in meno può sorpassarla.



Il Carpi supera i 400’ senza gol subiti, poi ne prende 4. Il vantaggio del Palermo è dal dischetto, fallo (leggero) di Verna su Jajalo e lì inizia il Coronado show. Colombi nega il raddoppio a Gnahorè, dalla distanza la squadra di Calabro invece si rende pericolosa nel primo tempo solo con una conclusione di Verna respinta da Pomini. Alla ripresa, Jajalo inventa, taglio di Rispoli alle spalle di Pachonik e Coronado appoggia in gol. Il tris su traversone di Rolando, con rete di La Gumina. Il 4-0 è di Coronado, finte e destro a giro dal limite, nel finale anche il palo di Murawski.



La giornata si era aperta al Tardini, con il 3-1 in rimonta del Parma sul Foggia, seguito da ben 4mila tifosi. La squadra di Stroppa perde Loiacono, espulso al 13’, per fallo su Ceravolo lanciato a rete, direttamente dal portiere Frattali, eppure passa a metà primo tempo con Mazzeo, tapin sul palo di Agnelli. Al 40’ la traversa del formidabile Kragl, sempre per i dauni. Risolvono i cambi, con Calaiò per Di Gaudio e Baraye per Vacca. Calaiò sfrutta una corta respinta di Guarna su cross di Ceravolo, al 27’. Otto minuti e i crociati trovano il vantaggio, con il tiro di Baraye deviato dall'estremo foggiano. Bravo Siligardi a centrare la porta infilando tra due difensori. Chiude Ceravolo con un tiro potente da centro area.



A Cremona, primo tempo ad alti ritmi, con l’Entella avanti presto, assist di De Luca per Gatto, puntuale sotto rete. I grigiorossi alzano il pressing ma sprecano, anche nella ripresa, con il palo di Brighenti, di testa. Emozioni prima e all’intervallo della partita allo Zini, con i 25 anni dal successo della Cremonese nel torneo angloitaliano, vinto a Wembley con Gigi Simoni, festeggiato dagli eroi di allora, a partire da Riccardo Maspero. L’occasione finale per Canini è frustrata da Iacobucci, dopo l'espulsione di Tesser.



A Salerno, il Novara si arrende ai granata, in buon momento. Al 19’ Del Fabro in acrobazia per i piemontesi coglie la traversa, poi la parata miracolosa di Radunovic, sempre sul difensore, finchè allontana Pucino. Parata di Montipò sul campano Ricci. Escono per infortunio lo stesso Pucino e Di Roberto. Dopo un’ora il primo gol in B di Tuia, servito dal subentrato Vitale, non segnava dal 2015, in Lega Pro. Palo della Salernitana con Bocalon, per il Novara è la 4^ sconfitta in 6 gare.



La Pro Vercelli chiede due rigori nel primo tempo e almeno uno magari c’era, al 41’ l’espulsione dell’allenatore Grassadonia. L’Avellino si difende, l’agonismo è elevato. Nel finale una protesta anche di Castaldo, contrastato sul cross da destra di Laverone. Raicevic sbaglia nel recupero l’occasione che avrebbe lanciato i bianchi.



La 32^ giornata, i risultati.



Parma-Foggia 3-1: 24’ Mazzeo (F); st 28’ Calaiò (P), 36’ Siligardi (P), 44’ Ceravolo (P).



Cremonese-Entella 0-1: 9’ Gatto.



Palermo-Carpi 4-0: 18’ Coronado rig; st 2’ e 31’ Coronado, 22’ La Gumina.



Pescara-Empoli 0-1: 18’ Donnarumma.



Pro Vercelli-Avellino 0-0



Salernitana-Novara 1-0: 15’ st Tuia.



Ternana Unicusano-Frosinone 0-0



Alle 18 Venezia-Cittadella, dalle 20.30 Cesena-Perugia.



Ieri: Spezia-Ascoli 1-1: st 25’ Marilungo (S), 46’ Lores Varela (A).



Bari-Brescia 3-0: 8’ Improta, 30’ Cissè; 9’ st Nenè.



Classifica: Empoli 60, Frosinone 55; Palermo 54, Cittadella e Bari 50, Parma 47, Perugia e Venezia 46; Carpi 44, Spezia 42, Cremonese e Salernitana 41, Foggia 40, Pescara 37, Avellino 36, Novara e Entella 35; Brescia 34, Cesena 33; Pro Vercelli e Ascoli 30, Ternana Unicusano 27.



Le 6 partite da recuperare: Avellino-Bari, Foggia-Empoli, Parma-Palermo, Pro Vercelli-Perugia, Carpi-Venezia, Brescia-Entella.

