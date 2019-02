Serie D, Giudice Sportivo: i provvedimenti disciplinari

Il Giudice Sportivo ha reso noto la lista dei provvedimenti disciplinari in merito alla 24esima giornata del girone di Serie D, girone H. Sul fronte calciatori due gare a Leonardo De Filippo (F. Andria); una giornata per Sabato Vaccaro e Antonio Lippiello (Nola), Matias Cristaldi, Michele Piperis e Ciro Cipolletta (F. Andria), Alessandro Rossi (Gelbison), Alfonso Gargiulo (Sorrento), Alberto Savini (Savoia), Angelo Lopetrone (Gragnano). Per quanto riguarda il capitolo ammende: 100 euro al Savoia. Sul fronte allenatori/staff tecnico una gara di squalifica per Massimo Pizzulli (Bitonto), Ciro Radatti (F. Andria), Paolo Rizzo (Nardò), Francesco Cozza (T. Altamura). Capitolo dirigenti: Inibizione sino al 27 febbraio per Antonello Striano (Gelbison). Per quanto concerne i massaggiatori: squalifica sino al 6 marzo per Francesco Bozzetti (Cerignola) e Luca Biagio Iorio (Nola).

