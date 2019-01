Beppe Signori ricoverato 5 giorni per embolia polmonare

Un ricovero di cinque giorni nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, a causa di una embolia polmonare, per Beppe Signori, ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Sulla sua pagina Facebook, l'altro ieri sera, l'ex attaccante della Nazionale aveva scritto: «Il mio cuore e io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, prof. Stefano Nava, prof. Mario Lima e prof. Claudio Rapezzi, dott. ssa Filomena Carfagnini, dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell'Utic del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi Bologna. Grazie».





Ora, ha raccontato Signori al quotidiano emiliano va «molto meglio, grazie. Mi ritengo fortunato per come è andata e perché mi sono trovato al Sant'Orsola, dove tutti sono stati eccezionali, mostrando grande professionalità. Mi sentivo la tachicardia e poi ero affaticato, non stavo bene: da sportivo ho capito che c'era qualcosa che non andava, soprattutto perché non ho mai avuto problemi. Così mi sono rivolto al professor Lima, che è un mio amico».



Quindi, aggiunge, «il professor Lima mi ha fatto fare i primi esami, ha capito che non c'era tempo da perdere e, a sua volta, mi ha indirizzato al professor Nava. Negli ambulatori della Pneumologia si è compreso che avevo un'embolia polmonare, il cuore faceva 160 battiti al minuto, quando uno sportivo è attorno ai 50. Insomma, ero a rischio di infarto. E dalla visita sono finito direttamente nella terapia intensiva cardiologica, dove sono rimasto cinque giorni». Il malore, argomenta, «diciamo che è stato un fulmine a ciel sereno e anche in famiglia si sono preoccupati. Ma il peggio è passato, anche se farò altri controlli ed esami. Comunque - conclude Signori - sono stato assistito benissimo e per questo quando sono tornato a casa ho voluto ringraziare tutti con il post».

