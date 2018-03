Lazio, Inzaghi esulta e cade a terra: lo scivolone diventa virale

Simone Inzaghi esulta con talmente tanto trasporto per la qualificazione della sua squadra all'Europa League che quasi cade per terra. Dopo la partita contro la Dinamo Kiev il mister della Lazio si lascia andare un po' troppo. Nella foga ha perso l’equilibrio sulla pista di atletica. Nulla di grave per lui, ma la scena, immortalata dalle telecamere, ha fatto il giro del web. Ed è diventa virale.





