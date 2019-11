Slavia Praga-Inter 0-1 La Diretta Vantaggio di Lautaro Liverpool-Napoli 0-1

Scendono in campo questa sera alle ore 21 Slavia Praga ed Inter, rispettivamente ultima nel girone con 2 punti e terza con 4. I cechi sono reduci dal prestigioso pareggio conquistato al Camp Nou contro il Barcellona nella scorsa giornata, mentre per i nerazzurri è ancora amaro il ricordo della rimonta subita a Dortmund da parte del Borussia, che i ragazzi di Conte avevano messo sotto nel primo tempo con due gol di scarto per poi patirne il ritorno nella ripresa fino alla sconfitta finale.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SLAVIA PRAGA: (4-3-2-1): Kolar, Coufal, Frydrych, Kudela, Boril, Soucej, Husbauer, Masopust, Stanciu, Sevcik, Olayinks. All. Trpisovsky.

INTER: (3-5-2) Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Biraghi, Candreva, Brozovic, Borja Valero, Vecino, Martinez, Lukaku. All. Conte.





