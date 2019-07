Mihajlovic, Sonia Bruganelli contro Zazzaroni: «Hai fatto schifo», su Instagram lo sfogo social

Sonia Bruganelli contro Ivan Zazzaroni. Dopo l’annuncio di Sinisa Mihajlovic che ha confessato di doversi curare dalla leucemia, ha fatto molto parlare la frecciatina dell’allenatore del Bologna al direttore del Corriere dello Sport, che aveva dato in prima pagina la notizia della malattia di Sinisa, con quest’ultimo che avrebbe invece voluto dire tutto lui per primo.



La moglie di Paolo Bonolis , sul suo profilo, non ha perdonato il gesto del giudice di Ballando con le stelle: in un post ha ricondiviso la foto di un altro profilo Instagram, che raffigurava lo stesso Zazzaroni . Il post prendeva la frase del direttore del CorSport: “Sì ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare”. E aggiungeva: “Sì, hai fatto schifo”. Zazzaroni si è poi scusato con Mihajlovic , per poi cancellarsi da Twitter dopo la bufera social che ne è conseguita: centinaia di utenti lo avevano infatti preso di mira per non aver rispettato la privacy dell’allenatore del Bologna. Lo stessoquesta mattina ha scritto una lettera, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, per ringraziare tutti coloro che gli hanno mandato i loro auguri di buona guarigione.

