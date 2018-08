Champions, sorteggi a Montecarlo alle 18 La Diretta La Roma in seconda fascia, Juve testa di serie

Conto alla rovescia per il sorteggio della Champions League 2018/19. Dalle 18, a Montecarlo, dalle urne dell'Uefa uscirà il programma del torneo più atteso e spettacolare, al via il 18/19 settembre prossimi e che si concluderà l'1 giugno 2019 a Madrid. Quest'anno sarà più partecipato e ricco che mai grazie anche alla riforma che prevede l'accesso diretto di 4 squadre dai principali campionati (Inghilterra, Italia, Spagna e Germania). Fra le novità, ne mancherà una di cui molto si è discusso, la Var, un sistema che ancora non convince i vertici della federazione continentale.



Questo l'elenco delle 32 partecipanti, divise per fasce.

- Fascia 1

Real Madrid (campione in carica)

Atletico Madrid (vincitrice UEFA Europa League)

Barcellona

Bayern Monaco

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Mosca



- Fascia 2

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica

Napoli

Tottenham Hotspur

Roma



- Fascia 3

Liverpool

Schalke 04

Lione

Monaco

Ajax

CSKA Mosca

Psv Eindhoven

Valencia



- Fascia 4

Viktoria Pilsen

Bruges

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

Stella Rossa Belgrado

AEK Atene

