Sorteggio mondiale, il ct del Brasile: «Non mi piace, dobbiamo viaggiare troppo»

Tite, il ct della nazionale di calcio brasiliana, ha dichiarato che non gli piace il gruppo in cui il Brasile è stato sorteggiato per giocare la Coppa del Mondo 2018, dal momento che la squadra deve viaggiare molto. «Lo dico senza mezzi termini, non mi piace. È un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto fare qualche partita a Sochi», ha detto l'allenatore in un'intervista al quotidiano «Folha de Sao Paulo» da Mosca, dopo il sorteggio dei Gruppi del Mondiale. Il Brasile aveva già scelto la città di Sochi come quartier generale durante la Coppa del mondo. Tuttavia, la squadra dovrà giocare la prima partita a Rostov (contro la Svizzera), poi a San Pietroburgo (contro la Costa Rica) e a Mosca (contro la Serbia), costringendo la squadra di viaggiare per più di 7.000 chilometri. «La casualità è casualità», ha detto Tite sulla scelta di Sochi. «Dovevamo decidere prima e la mia priorità era di avere due buoni campi di allenamento e un hotel vicino per il recupero e l'alimentazione, Sochi ci ha offerto questo», ha aggiunto. Alla domanda sul fatto che il Brasile sia favorito nel torneo, Tite, ha detto. «Non sono in condizione di dire che vinceremo la Coppa. Non sono un demagogo. Certo, voglio vincere e sono ottimista, ma sarebbe poco saggio dirlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA