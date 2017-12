Sosta vietata in tv: da oggi a Santo Stefano tre giorni di dirette da non perdere

di Benedetto Saccà

Allora. Delle due, la verità può essere solo una. O siamo un popolo molto stanco oppure molto pigro. Una terza via, è evidente, non può essere data. Di sicuro ci piace tanto trascorrere le feste concentrandoci da matti nel dondolare – come dei piccoli pendoli – lungo quel tratto delle nostre case drammaticamente faticoso che separa il tavolo del pranzo dal divano. Tavolo. Divano. Tavolo. Divano. Ecco. Come si sarà vagamente intuito, la parola divano è la parola delle feste. Così le televisioni, con gesto geniale, si sono applicate nell’andare incontro alle ambizioni e alle consuetudini degli spettatori. Del resto l’Inghilterra gioca a calcio il 26 dicembre e corrobora il mito del Boxing Day: e la gente riempie gli stadi. In Italia, invece, non si gioca nulla o quasi e più semplicemente si guarda in televisione il pallone degli altri. Dal divano, ovviamente. Con quel freddo là fuori, d’altronde...



Giusto per curiosità, è divertente scoprire che domani, nel giorno di Natale, si scenderà in campo in Egitto, in Israele, in Marocco e in Turchia. Possono: e al loro scendere in campo non è estranea, naturalmente, una radice cultural-religiosa. L’Inghilterra, come detto, arriverà martedì e offrirà otto partite: ovvero: Tottenham-Southampton, Bournemouth-West Ham, Chelsea-Brighton, Huddersfield-Stoke, Manchester Utd-Burnley, Watford-Leicester, West Bromwich-Everton e Liverpool-Swansea. Quanto al City di Guardiola, capolista, affronterà il Newcastle in trasferta mercoledì 27. Oggi, comunque, tanto per avvicinarsi sereni al cenone della Vigilia, si potrà trascorrere il pomeriggio con l’Eredivisie olandese. Un poco di football americano (la Nfl) e di basket (Nba) e di hockey (Nhl) completerà il quadro. A proposito di basket. Come ogni anno, in diretta dagli Stati Uniti pioveranno nelle nostre case (ops, davanti ai nostri divani) le immagini del Christmas Day di Nba. Per domani sono in programma ben cinque incontri filati, in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Si inizierà alle 18 con New York-Philadelphia, per proseguire alle 21 con la regina delle sfide, quella tra Golden State e Cleveland. Chiusura in nottata, alle 4.30, con Lakers-Minnesota.



A illuminare il giorno di Santo Stefano sarà soprattutto il calcio inglese. Non va dimenticato, però, l’appuntamento con la Coppa Italia. Perché (nel caldo delle ore 21...) la Lazio sfiderà la Fiorentina nei quarti di finale all’Olimpico, mentre il 27 a San Siro si giocherà lo spettacolo del derby milanese tra l’Inter e il Milan. Il 30, invece, la scena la occuperà di nuovo il campionato di Serie A. Davanti a un divano, allora, la stanchezza e la pigrizia potranno danzare felici sulle note della marcia di Radetzky.



© RIPRODUZIONE RISERVATA